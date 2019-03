TGC-conferentie: Verkondig het Evangelie met heilige ijver

Christenen aansporen om het Evangelie te verkondigen. Dat is het doel van de nationale conferentie van The Gospel Coalition (TGC), die maandag in de Amerikaanse stad Indianapolis begint.

Zo’n 7000 mensen uit 45 landen komen tot en met woensdag bijeen voor de zevende landelijke bijeenkomst van TGC, een platform van evangelicale christenen. Uit Nederland heeft een grote groep van 26 mensen de reis aanvaard.

Aart de Jong (33), in het dagelijks leven financieel controller en diaken van de hervormde gemeente in Nieuw-Lekkerland, gaat dit jaar voor de tweede keer. Hij vroeg enkele vrienden om mee te gaan. „Het is geweldig om aan de andere kant van de oceaan samen te komen met zoveel verschillende christenen en met elkaar te luisteren naar de boodschap van het Evangelie. In tijden van secularisatie is het heel bemoedigend dat vanuit zoveel plaatsen mensen rondom het Woord samenkomen. Het Evangelie mag ernstig en eerlijk worden verkondigd. Rondom die boodschap ervaren we eenheid.”

Vernieuwing

Het idee voor wat nu The Gospel Coalition heet, ontstond tijdens een ontmoeting tussen Tim Keller –predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York– en nieuwtestamenticus Don Carson in 2002. Doel was het „helpen herstellen van het hart van het belijdende, historische christendom.”

Na een eerste ontmoeting tussen predikanten in 2004 en de eerste nationale conferentie in 2007 gingen de ontwikkelingen razendsnel. Inmiddels is de „gemeenschap van evangelicale kerken in de gereformeerde traditie” uitgegroeid tot een netwerk met wereldwijde invloed. The Gospel Coalition streeft naar vernieuwing van de kerk door trouw aan het „oude Evangelie van Christus”, in duidelijke verbinding met de eigen tijd.

Gesprekken

Het thema van de TGC-conferentie in Indianapolis is ”Gesprekken met Jezus”. Door in te zoomen op een aantal gesprekken die Jezus voerde –bijvoorbeeld met de Samaritaanse vrouw– worden de aanwezigen aangespoord het Evangelie te verkondigen. Onder de tachtig sprekers bevinden zich internationaal bekende evangelicalen, zoals Kevin DeYoung, John Piper, David Platt, Ligon Duncan, Sinclair Ferguson, Nancy Guthrie, Collin Hansen, Albert Mohler en Russell Moore.

„Een van de beste manieren om het Evangelie te bewaren, is door het weg te geven”, zo motiveren de organisatoren de keuze voor het thema. „Men moet het Evangelie niet alleen getrouw verwoorden, maar ook evangeliseren. God wil niet dat we ons terugtrekken.”

De organistoren van de conferentie hopen dat de aanwezigen „met een heilige ijver” het goede nieuws van Jezus Christus zullen verspreiden. „Thuis en tot aan de einden van de aarde.”