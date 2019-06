Prof. dr. H. van den Belt, hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, spreekt vrijdagmiddag om 15.45 uur zijn oratie ”Deo Volente: Gods voorzienigheid en de vrijheid van de Geest” uit. De bijeenkomst, die plaatsheeft in de aula van de VU, is live te volgen via RD.nl.

