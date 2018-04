Terugkijken: lezingen prof. Paul en ds. Breure over de schepping

Waar komen wij vandaan? Dat was het thema van een jongerenbijeenkomst over de schepping donderdagavond.

Tijdens de bijeenkomst spraken prof. dr. M. J. Paul over ”Waar komen wij vandaag. Waarom de Bijbel een betrouwbaar antwoord geeft” en ds. D. Breure, hervormd predikant te Waarder, over ”In den beginne schiep God”. Beide lezingen zijn hieronder terug te kijken.

Prof. dr. M. J. Paul: Geen ruimte voor openbaring bij evolutietheorie

Prof. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en schreef het boek ”Waar komen wij vandaan? Waarom de Bijbel een betrouwbaar antwoord geeft”. Dit boek is een bewerking voor jongeren van het boek ”Oorspronkelijk”.

Video - prof. Paul