Terugkijken: Kerkendag CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) beleggen vrijdag een landelijke kerkendag. De bijeenkomst is live te volgen via RD.nl.

Thema van de kerkendag, die plaatsvindt in de Pniëlkerk in Veenendaal, is ”Jonge profeten en oude dromers – Gods Geest verbindt generaties”. Sprekers zijn ds. E. Everts, drs. A. Heijstek, drs. L. Snoek en ds. W. de Bruin. Het ochtendprogramma begint om 10.30 uur en de dag wordt afgesloten om 15.15 uur.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de kerkendag.

De landelijke Kerkendag is een terugkerend evenement waarop leden van de CGK elkaar ontmoeten.