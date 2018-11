In de Grote Kerk in het Utrechtse Vianen is donderdagavond een dienst gehouden voor de Pakistaanse christen Asia Bibi die jaren in een dodencel in Pakistan zat omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Een van de sprekers was haar advocaat, Saif-ul-Malook.

Die vluchtte vorige week uit Pakistan en is sindsdien in Nederland. Ook SGP-leider Kees van der Staaij en Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie waren aanwezig.