„Terreurindustrie” tegen christenen door oplopende spanningen tussen Iran en VS

Christenen in Iran en Irak maken zich ernstig zorgen over de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Een jaar geleden trok de Amerikaanse president Trump zijn land terug uit het atoomakkoord met Iran en legde dat land weer sancties op. De VS proberen onder meer de olie-uitvoer van Iran te blokkeren. Sindsdien lopen de spanningen tussen beide landen steeds verder op.

Vooral christenen in Iran ondervinden hiervan de gevolgen, omdat de Iraanse overheid hen beschouwt als vijfde colonne van de Verenigde Staten. De organisatie International Christian Concern (ICC) sprak onlangs zelfs over een „Iraanse terreurindustrie” tegen christenen. Volgens ICC wordt in Iran alles wat de islam tegenspreekt gezien als een nationaal veiligheidsrisico. Daarom zijn ”revolutionaire rechtbanken” in het leven geroepen die al gauw evolueerden tot „goed geoliede instrumenten van onderdrukking.” De rechters die werken voor deze rechtbanken hebben een netwerk van gevangenissen tot hun beschikking waarin christenen worden ondervraagd en gemarteld.

De traditionele kerken, die veelal bestaan uit Armeense en Assyrische christenen, konden tot voor kort in hun eigen taal binnen de beslotenheid van hun kerken redelijk ongestoord diensten beleggen. Kerkdiensten in de Iraanse taal, het Farsi, waren verboden, omdat die als een vorm van evangelisatie werden beschouwd.

Assyrische christenen waren daarom geschokt toen de Iraanse veiligheidsdiensten begin mei in de stad Tabriz een van hun kerken sloten. Volgens ooggetuigen verliep deze actie gewelddadig. Een „groot aantal leden” van de veiligheidsdiensten zou de honderd jaar oude kerk zijn binnengestormd, waarna ze het kruis van de kerktoren verwijderden en de sloten van de kerkdeuren vervingen. De reden van deze actie is onbekend, omdat de kerk in kwestie uitsluitend kerkdiensten in de Assyrische taal hield. Het lijkt te gaan om een vorm van intimidatie.

ICC geeft in het rapport een blik in het Iraanse rechtssysteem. Dit systeem zou nauwelijks iets met recht te maken hebben en berucht zijn vanwege psychisch en psychologisch misbruik. Een populaire methode is het isoleren van christenen, wat soms hele families treft.

ICC spreekt ook over de willekeur waarmee christenen in Iran worden geconfronteerd. Ze weten bij de nieuwe rechtbanken nooit waar ze aan toe zijn. Hun vonnis kan afhangen van „het humeur van de rechter die dag, van wat hij ’s morgens bij het ontbijt heeft gegeten, van zijn interpretatie van de islamitische wet of van zijn haat tegen het christendom.”

De Iraanse pastor dr. Mike Ansari vatte in één zin samen wat het Iraanse rechtssysteem in petto heeft voor mensen die zich tot het christendom bekeren: „Als ze het christelijke geloof afzweren en berouw tonen worden ze in de gevangenis gegooid. Als ze dit weigeren worden ze gedood.”

De Irakese patriarch Louis Sako sprak onlangs met de Amerikaanse ambassadeur Joey Hood over de oplopende spanningen tussen Iran en de VS. Sako drong aan op „het hervinden van de kalmte” en onderstreepte de noodzaak om een dialoog te voeren ten einde een oorlog te voorkomen. Volgens de patriarch kan de regio een nieuwe oorlog niet aan. Hij bevestigde dat er onder christenen „grote vrees” heerst voor een nieuwe militaire confrontatie, hoewel hij persoonlijk niet gelooft dat er een nieuwe oorlog zal uitbreken. „Als er een gewapend conflict tussen de Verenigde Staten en Iran zou uitbreken zouden vrijwel alle landen in de regio hierbij betrokken raken. Dat betekent dat het voor alle partijen op een catastrofe zal uitlopen.”