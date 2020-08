Teloz: gratis vijf vertalingen van de Bijbel op je schermpje

Diverse vertalingen van de Bijbel in één handige app samen aanbieden. Dat is wat Rolf Smit met Teloz doet. Sinds vorige maand krijgt de gebruiker van de applicatie voor de mobiele telefoon vijf vertalingen op zijn schermpje. Bewust biedt Smit deze dienst gratis aan. „Ik wil hier geen geld aan verdienen.”

Hij is al tien jaar bezig om de Bijbel op de mobiele telefoon toegankelijk te maken, vertelt Rolf Smit (26) uit Maarssen. „Toen ik een jaar of 16 was, maakte ik al een app met de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Dat vond de eigenaar, het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), geen goed idee. Dus die app was binnen twee maanden alweer offline. Later kwam het NBG zelf met een app.”

Smit –die een vrijgemaakt-gereformeerde achtergrond heeft– bouwde bij wijze van hobby verder aan een Bijbel-app. In 2014 kwam hij in contact met Bijbeluitgever Royal Jongbloed uit Heerenveen. Voor hen maakte hij met zijn bedrijfje NeoTech Software losse apps voor onder andere de Statenvertaling (SV) in de Jongbloededitie, de Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek (HTB), de Willibrordvertaling (WV) en de Engelse King James Version (KJV).

Begin dit jaar deed Royal Jongbloed de eigendomsrechten van de apps over aan Smit, zodat het beheer nu helemaal bij NeoTech Software ligt. Maar Smit wilde graag alle apps onder één paraplu brengen. Sinds een maand zijn de vijf vertalingen in één app te vinden: Teloz. Gratis te downloaden voor mobiele telefoons met het besturingssysteem Android.

Waarom doet u dit?

„Ik ben zelf een Bijbelfan: ik lees en studeer graag in de Bijbel. Daarnaast ben ik een app-fan. Ik wil graag mijn technische kennis inzetten om de Bijbel via de mobiele telefoon te verspreiden. Daarbij ga ik uit van het eenvoudige Bijbellezen en het vergelijken van vertalingen: niet alle poespas van bijvoorbeeld een ‘social feed’ eromheen.”

U biedt dit bewust gratis aan.

„Inderdaad. Ik doe dit in mijn vrije tijd, naast mijn werk als ontwikkelaar van apps. Ik mag voor Teloz licentietechnisch gezien geld vragen. Ik wil er alleen geen geld aan verdienen. In mijn visie moet je met de Bijbel niet bedrijfsmatig omgaan. Het Woord van God is zo belangrijk, dat biedt ik het liefst zo open en vrij mogelijk aan. De Bijbel moet gewoon beschikbaar zijn, vind ik.”

De app geeft nu vijf vertalingen. Waarom die?

„Voor vier van de vertalingen die ik van Royal Jongbloed heb overgenomen, heb ik de licenties. Op de King James Version zit geen copyright. Maar ik zou heel graag ook andere vertalingen toevoegen, bijvoorbeeld die van het NBG. Of de Statenvertaling in de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS); die laatste heeft echt een toegevoegde waarde. Maar Bijbeluitgeverijen willen het graag in eigen hand houden en hanteren vaak strenge licentieregels. Als iemand ideeën heeft, laat hij contact opnemen. Hoe meer vertalingen de app heeft, hoe beter je studie kunt maken van de Bijbel.”

Hebt u een doelgroep voor ogen?

„Doordat ik de SV en de HSV aanbied, is de app met name voor het reformatorische volksdeel interessant. Maar de Willibrordvertaling is weer rooms-katholiek. Eigenlijk wil ik geen specifieke groep aanspreken. Ik bied bewust geen Bijbelstudies of leesroosters aan, want dan moet je weer kiezen uit welke richting je die neemt. Ik houd de app het liefst zo breed mogelijk.”

Vanwaar de naam Teloz?

„Ik heb lang gezocht naar een goede naam voor de app. ”Bijbel” kun je ’m moeilijk noemen. Toen kwam ik uit bij het Griekse ”telos”, wat zoiets betekent als doel, einddoel. Dat vond ik een mooi woord in combinatie met de Bijbel: lezen met het oog op het hogere doel.”

De app is nog niet op een iPhone te krijgen.

„Klopt, Teloz is nu nog alleen via Android te gebruiken. Maar ik wil ’m heel graag ook voor het iOS-besturingssysteem ontwikkelen, zodat de app eveneens op de iPhone en iPad is te gebruiken; dat vraagt tijd en energie. Als mensen willen helpen, laten ze zich vooral melden.”

>>teloz.app/download