Tekst rooms-katholieke eredienst in Italiaans aangepast

De Italiaanse tekst van de rooms-katholieke eredienst, inclusief het Onze Vader, is aangepast.

Een werkgroep heeft de tekst van de rooms-katholieke viering, het missaal, in de Italiaanse taal gewijzigd. Paus Franciscus gaf er onlangs zijn goedkeuring aan. Zo zal de priester andere slotwoorden uitspreken. In plaats van „Gaat heen in vrede” wordt de dienst beëindigd met „Gaat heen en verkondig het Evangelie van de Heer.” De spreuk bij de vredesgroet verandert ook. Van „Wens elkaar de vrede” wordt het „Wens elkaar het geschenk van de vrede.” Waar in het missaal nog „broeders” staat, wordt dat veranderd in „broeders en zusters”.

De meeste variaties hebben betrekking op de formules die de priester uitspreekt. De aanpassingen van de tekst die kerkgangers uitspreken, zijn beperkt „om geen schokeffect teweeg te brengen”, aldus de werkgroep die de vertaling heeft verzorgd.

De belangrijkste verandering voor het kerkvolk is een aanpassing van het Onze Vader. De paus drong sterk op die wijziging aan. Bijna drie jaar geleden uitte hij kritiek op de zinsnede „En breng ons niet in beproeving.” Volgens hem lijkt het daarmee alsof God Zelf ons zou verleiden tot het kwade. Vandaar dat er een nieuwe zin is gekomen die uit het Italiaans vertaald luidt: „Laat ons niet toegeven aan de verleiding.” De Franse bisschoppenconferentie voerde al eerder een soortgelijke wijziging door.

De nieuwe mistekst wordt nu al gebruikt in parochies. De officiële introductie vindt plaats aan het begin van advent.