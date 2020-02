„Tekeningen tabernakel belichten kern van Gods verlossingsplan”

De tabernakel is een belangrijk onderdeel van het verlossingsplan van God, stelde de Koreaanse predikant ds. Abraham Park (1928-2014). Hij heeft het fascinerende heiligdom minutieus uitgetekend en daarvan is nu een boek in het Nederlands verschenen.

Uitgever CLC Publicaties houdt dinsdagavond een seminar in het Kruispunt te Apeldoorn, in samenwerking met het zogenoemde R-Center uit Zuid-Korea dat het gedachtegoed van ds. Park verbreidt. CLC staat voor Christelijke Lectuur Centra, een interkerkelijke, internationale zendingsorganisatie die in 53 landen vertegenwoordigd is. Doel van de organisatie is het Evangelie te verspreiden via christelijke lectuur, zodat mensen tot geloof in de Heere Jezus komen en kunnen groeien in dat geloof. Eén van de slogans is: „Een druppel inkt kan een miljoen mensen aan het denken zetten” („A drop of ink can make a million think”).

Levensloop

Ds. Abraham Park begon zijn bediening in 1958, nadat hij na de Koreaanse oorlog als gewonde veteraan uit militaire dienst was ontslagen. Hij werd de oprichter van de presbyteriaanse kerk Pyung Kang Cheil, een grote gemeente in Seoul. Ds. Park publiceerde verschillende boeken, waaronder de serie ”Gods verlossingsplan” (”History of redemption”). De Bijbel openbaart voor ds. Park ten diepste Gods verlossingsplan met de wereld. Afgestudeerd en erkend door verschillende Koreaanse en Amerikaanse theologische instituten, ontving hij een eredoctoraat van het gerenommeerde Knox Theological Seminary in Fort Lauderdale (Florida, VS).

Zijn leven was gewijd aan het bestuderen van het Woord van God en gebed, zo staat op zijn website te lezen. Hij heeft naar eigen zeggen de Bijbel meer dan 1800 keer „van kaft tot kaft” gelezen. Ds. Park geldt voor zijn volgelingen als een „trouwe voorganger” die ernst maakte met de leer van de „foutloosheid van de Bijbel” en de „conservatieve theologie.” Op 17 december 2014 overleed ds. Park.

Levenswerk

De tabernakel was het centrum van de Hebreeuwse eredienst vóór de bouw van de tempel van Salomo. In het heiligdom stond de ark van het verbond, waarin de twee tafels van de wet werden bewaard. De tabernakel die God aan Mozes liet zien, was voor de Koreaanse predikant een afspiegeling van Jezus Christus. „De tabernakel is een voorafschaduwing van het nieuwe Jeruzalem. De tabernakel is tijdelijk, maar het nieuwe Jeruzalem kent geen einde.”

De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij de tent horen, zijn in de loop van de tijd verdwenen. Het enige dat nog over is, zijn volgens ds. Park de beschrijvingen van Mozes in de „absoluut onfeilbare” woorden van de Bijbel.

Voor ds. Park was het bijna een levenswerk om alle details van de tabernakel „biddend te leren kennen.” „Ik heb talloze uren in gebed doorgebracht, geknield voor God en me aan Hem vastgeklampt in gebed om de volledige structuur van de tabernakel zo te begrijpen, alsof ik hem zou gaan bouwen.”

Hij tekende de tabernakel tientallen keren maar even zo vaak gumde hij alles weer uit. Hij stortte naar eigen zeggen zijn hart en ziel voor God uit en met vallen en moeizaam weer opstaan is hij uiteindelijk gekomen tot „een nauwkeurige reproductie van de tabernakel.”

Het boek biedt –in tijdschriftformaat– gedetailleerde tekeningen van onder meer het brandoffer- en reukofferaltaar, het wasvat, de ark van het verbond, de tent- en dekkleden, de reis van Israël door de woestijn, de kleding van de hogepriesters en lengtematen in het Oude Testament.

De uitgave is een geïllustreerde versie van een tekstboek dat het eerste deel is van een serie van tien boeken over het Oude Testament. Deze verscheen in de genoemde Engelse serie ”History of redemption”, waarin ook uitgebreide genealogieën in het boek Genesis zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat de tien boeken op termijn ook in het Nederlands verschijnen, zo meldt Bertus Keuter van CLC Publicaties desgevraagd.