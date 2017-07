Tegenvallende bezoekersaantallen wereldtentoonstelling Reformatie Wittenberg

Het aantal bezoekers van de wereldtentoonstelling in Wittenberg, over 500 jaar Reformatie, blijft sterk achter bij de verwachtingen.

Voor de zestien weken durende tentoonstelling, die tot 10 september duurt, werden 500.000 bezoekers verwacht. In de eerste acht weken zijn er echter slechts 70.000 kaartjes verkocht voor het evenement, aldus curator Ulrich Schneider. Nu de zomervakantie is aangebroken neemt het aantal verkochte kaartjes echter snel toe, zo constateerde hij gisteren tijdens een persconferentie in Wittenberg. Dat komt ook doordat de organisatie de kaartverkoop heeft vereenvoudigd. Zo zijn nu meer attracties te bezoeken met hetzelfde kaartje.

De 20 miljoen euro kostende tentoonstelling is voor het grootste deel gefinancierd door de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en de deelstaat Saksen-Anhalt.

Volgens de door de EKD aangestelde ambassadeur van de Reformatieherdenking, Margot Kässmann, maakt de wereldtentoonstelling duidelijk dat de Reformatie niet iets van het verleden is. Ze signaleert dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp. Bovendien confronteert de wereldtentoonstelling mensen met levensvragen, zo zei ze gisteren. Dat is volgens haar meer waard dan hoge bezoekcijfers.

‘Attracties’ waarvoor de belangstelling tot nu toe achterbleef bij de verwachtingen zijn onder andere de ”zegenrobot”, waarin slechts 3800 keer een muntje werd geworpen, en het ”zielenzorg-reuzenrad”, waarbij mensen een kaartje met een Bijbeltekst meekrijgen om vervolgens in een reuzenrad een rondje maken. Daarmee moet het besef groeien dat er meer is tussen hemel en aarde. Na afloop worden mensen opgevangen door een pastoraal verzorger. Voor het rad werden nauwelijks kaartjes verkocht, maar nu de attractie gratis toegankelijk is voor bezoekers van de wereldtentoonstelling, neemt de belangstelling toe. Ook is een deel van de paviljoens van de tentoonstelling sinds kort zonder kaartje toegankelijk.

Wel grote publiekstrekkers zijn onder meer een tijdelijke uitkijktoren in de vorm van een Lutherbijbel, pal naast het treinstation van Wittenberg, en de openluchtconcerten bij het Slot van Wittenberg. En het panorama Luther2017, dat toont hoe Wittenberg er 500 jaar geleden uitzag, heeft sinds de opening op 22 oktober 2016 meer dan 250.000 bezoekers getrokken.

De stad Wittenberg zelf heeft sinds het begin van het jaar overigens niet te klagen over belangstelling, zo bleek gisteren. Alleen al de Slotkerk, waar Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aan de deur timmerde, heeft sinds de jaarwisseling 280.000 bezoekers getrokken.

De tegenvallende bezoekcijfers van de wereldtentoonstelling vormen in ieder geval een opluchting voor een deel van de bevolking van Wittenberg. Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling op 20 mei vroeg menigeen zich bezorgd af of de stad niet overspoeld zou worden door bezoekers, met verstopte straten en mensenmassa’s tot gevolg. Nu veel toeristen de wereldtentoonstelling links laten liggen, blijkt die zorg onterecht.