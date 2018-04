„Tegenslag? Lees de biografie van Thomas Boston”

Lees biografieën van mensen uit de kerkgeschiedenis. Van Hudson Taylor of Thomas Boston bijvoorbeeld. Dat levert herkenning op, aldus ds. Bill Hughes. En het lezen kan geestelijke wijsheid aanreiken in het omgaan met tegenslag.

Het was donderdag de vierde en laatste dag van de Banner of Truth-conferentie in het Engelse Yarnfield. Hughes, emeritus predikant in Liverpool, vervolgde zijn lezing over het omgaan met ontmoedigingen. Hij deelde een aantal praktische lessen uit het leven van Mozes. Mozes had te maken met veel tegenslag en ontmoediging in zijn leven. „Waarom hebt U ons kwaad gedaan?” vraagt hij de Heere. Met deze vraag roept hij God ter verantwoording en vraagt hij Hem om opheldering.

De waarom-vraag komt veel in de Bijbel voor, aldus Hughes. Het is ook een herkenbare vraag voor predikanten. Echter, ook als christenen op geen enkele manier de zin van ontmoediging en tegenslag inzien, handelt God in Zijn soevereine wijsheid.

Alle tegenslagen maken onderdeel uit van het raadsplan van God. Wat voor mensen een mysterie is, is voor Hem geen mysterie. God werkt vaak door de onmogelijkheid heen. „Hij Die onze omstandigheden beter kent dan wijzelf, beproeft niet boven vermogen.”

In alle moedeloosheid die mensen kan bevangen, wijst Hughes op Christus, Die „in alle dingen als wij verzocht is. Als geen Ander heeft Hij doorvoeld wat wij meemaken. Hij is een Schuilplaats in de stormen die over ons leven gaan.”

De overdenking van het lijden en de verzoekingen van Christus kunnen een dienaar van het Woord bemoedigen. Bovendien mag hij bedenken Wie God is. De kennis van God is een bron van troost in de misère van het bestaan.

Warren Peel , predikant van de Trinity Reformed Presbyterian Church te Newtonabbey, sloot de conferentie af met een lezing over de wijze waarop Christus Zijn dienaren vormt. Aan de hand van Kolossenzen 4:12 benadrukte hij het belang van het persoonlijke gebed voor gemeenteleden in het leven van een Evangeliedienaar. Peel noemt dit een makkelijk, maar onterecht vergeten onderdeel van het werk van predikanten.

Het prediken van het Woord en het gebed voor de gemeente dienen hand in hand te gaan. Volgens de zeventiende-eeuwse theoloog John Owen is het gebed voor de gemeente fundamenteel voor alle andere taken die een dienaar uitvoert. Een predikant is iemand die tussentreedt tussen de gemeente en God.

De Banner of Truth is een organisatie die het puriteinse gedachtegoed verspreidt. De conferentie is bedoeld om in het veeleisende en veelal drukke predikantenbestaan een oase van rust te creëren en gevoed te worden om anderen te kunnen voeden.