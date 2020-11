Te koop: Turkse kerk uit vierde eeuw

De Syrisch-orthodoxe kerk Mor Yuhanon (Sint Johannes) in de Turkse stad Mardin, gebouwd in de vierde eeuw, staat te koop.

De kerk mag een functie krijgen als toeristische accommodatie, zo meldde de rooms-katholieke nieuwsdienst Agenzia Fides onlangs.

De kerk, momenteel in privébezit, is te koop voor een bedrag van 7,2 miljoen Turkse lira (omgerekend zo’n 750.000 euro). De Turkse regering erkende de kerk in 2009 als cultureel erfgoed. Het bedehuis bevat de graftomben van twee Syrisch-orthodoxe patriarchen.

De eigenaren, die de kerk de laatste twee jaar gebruikten als opslagruimte, mochten geen bouwtechnische veranderingen aanbrengen in het gebouw, maar hadden wel het recht om het gebouw te koop te zetten.

Saliba Özmen, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Mardin en Diyarbakir, heeft de Turkse autoriteiten opgeroepen om de kerk toe te wijzen aan een Syrisch-orthodoxe stichting die ook het klooster Deyr al Zafaran (vlak bij Mardin) beheert.

De eigenaren probeerden de kerk al in 2015 te verkopen. Recent boden zij het voormalige kerkgebouw aan de plaatselijke leiders van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap aan, maar die hadden niet de middelen om het gebouw te onderhouden.

De geschiedenis van de kerk Mor Yuhanon weerspiegelt de teloorgang van de rijke historische en geestelijke erfenis van veel oude kerken in Turkije, waarvan het lot in handen ligt van particulieren of de Turkse staat.