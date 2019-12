TBS publiceert Nieuwe Testament in het Farsi

The Trinitarian Bible Society (TBS) heeft een herziening uitgebracht van het Nieuwe Testament in het Perzisch.

De Perzische vertaler is vele jaren bezig geweest met deze nieuwe editie van het Perzische Nieuwe Testament. Doel van de nieuwe vertaling was om de tekst van de Perzische Bijbel uit 1895 meer in overeenstemming te brengen met de Textus Receptus, de Griekse grondtekst waarop ook de Statenvertaling gebaseerd is. Verder werden Arabische woorden in de editie van 1895 vervangen door moderne equivalenten in de Perzische taal (Farsi) en is het taalgebruik vereenvoudigd.

De vertaler heeft zijn aandacht inmiddels verlegd naar een revisie van het Oude Testament. De verwachting is dat er binnen twee of drie jaar tijd een volledige Perzische Bijbel van de persen rolt.

De geschiedenis van de Perzische Bijbel begint bij de vertaling uit 1815 van Henry Martyn, een protestantse zendeling die onder moslims werkte.