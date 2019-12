Tadzjiekse pastor Bakhrom Kholmatov vrijgelaten

De Tadzjiekse voorganger Bakhrom Kholmatov is woensdag onverwacht vrijgelaten. Zijn vrijlating uit de gevangenis werd verwacht in maart 2020, zo meldt de Noorse mensenrechtenorganisatie Forum 18.

Kholmatov was voorganger van de protestantse gemeente ”het Goede Nieuws van Genade” in de noordelijke stad Khujand en werd in april 2017 opgepakt.

De 44-jarige pastor werd destijds beschuldigd van „het zingen van extremistische liederen in de kerk, het aanwakkeren van religieuze haat en het uitdelen van christelijke boeken”.

Gemeenteleden uit Khujand beweerden dat ze werden lastiggevallen en gemarteld door de geheime politie na de arrestatie van hun pastor.

Kholmatov kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd wegens extremisme en het omver willen werpen van de regering. De straf zat hij uit in gevangenis in Yavan, een stad 65 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Doesjanbe.

Een paar maanden na zijn veroordeling in 2017 vertelde Kholmatov in de gevangenis aan bezoekers: „Maak je geen zorgen over mij. Ik wist dat ik een prijs kon betalen voor het volgen van Jezus Christus en mijn kerkenwerk. Die prijs betaal ik nu en ik ben bereid om door deze tijd heen te gaan. Ik zit gevangen om Christus’ wil.”

Wereldwijd werd veel gebeden voor de voorganger, zijn vrouw Gulya en de kinderen. Nu Khomatov vrij is, kan hij thuis het kerstfeest vieren in plaats van in een gevangeniscel, aldus Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK)

Bakhrom bedankt iedereen die voor hem heeft gebeden: „Ik zou graag mijn dankbaarheid willen uiten aan alle mensen die mij ondersteunden en voor mij, mijn gezin en mijn kerk hebben gebeden. De hele periode van drie jaar heb ik jullie gebeden ervaren. Ze hielpen mij om stand te houden, ze waren er voor mijn vrouw en kinderen en voor de leden van de kerk die zonder voorganger was. Alle eer aan God.”

Tadzjikistan staat op plaats 29 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen.