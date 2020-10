Synodezitting GKV en NGK gaat niet door vanwege corona

De gezamenlijke zitting van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), volgende week vrijdag en zaterdag, gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door.

Dat maakte het synodesecretariaat van de GKV donderdag bekend. „We zijn ons nog aan het beraden of en hoe we verder kunnen”, aldus een woordvoerder.

De GKV en de NGK willen in 2023 fuseren. De afgevaardigden zouden in drie groepen vergaderen over onder meer de toekomst van de Theologische Universiteit Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.