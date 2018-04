Synodeleden PKN bidden voor Israël

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is dankbaar voor het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Synodeleden baden vrijdagmorgen in Doorn voor vrede.

„Voor Joden overal ter wereld is de staat Israël nu de veilige plek waar zij altijd op terug kunnen vallen, wat er ook gebeurt”, klonk het.

De synodeleden dankten God dat christenen mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting van Zijn toekomst. „Wij weten ons geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Tegelijk beseffen we dat onze Palestijnse broeders en zusters zuchten onder wat er is gebeurd en nog gebeurt.”

De synodeleden zongen „biddend” Psalm 122.

De tekst van de verklaring en het gebed wordt gestuurd naar diverse Joodse organisaties in Nederland.

Tekst van het gebed

„Heer van alle volken,

Wij danken U voor de 70 jaar dat de staat Israël een veilige plek biedt aan Joden van over de hele wereld.

We danken U dat wij mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting van uw toekomst. Wij weten ons geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Tegelijk beseffen we dat onze Palestijnse broeders en zusters zuchten onder wat er is gebeurd en nog gebeurt.

Helpt U de bewoners van het Heilige Land om te komen tot vrede die recht doet aan allen.

Help ons als kerken om hen daarin te steunen. Help ons kerken in het Heilige Land te versterken, zodat ze hun rol kunnen spelen en de vrede dienen.

We bidden om uw zegen daarover en om wijsheid voor de kerken in het Heilige land. We denken speciaal aan onze partnerkerk, de Evangelisch Lutherse Kerk.

Geef vrede, Heer, geef vrede.

Geeft u de bewoners van het Heilige Land een jubeljaar, een jaar waarin wat scheef gegroeid is en tot verbittering kan leiden, rechtgezet mag worden.

Dit alles vragen we U in naam van Hem die dáár heeft geleden en dáár de dood overwon, Jezus Christus onze Heer.

Amen.”