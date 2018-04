Synode PKN wijst vertrekcompensatie predikanten af

Er komt geen „vertrekcompensatie” om de mobiliteit van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te bevorderen.

Dat heeft de generale synode van de Protestantse Kerk donderdag in Doorn besloten.

De vertrekcompensatie was een idee om de mobiliteit van predikanten te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat het beroepingswerk in sommige gemeenten muurvast zit. Predikanten die werktijd zouden inleveren bij de overgang naar een andere gemeente zouden met een premie gestimuleerd worden om een beroep aan te nemen naar zo’n standplaats.

Op aangeven van het moderamen (bestuur) stemde de synode echter tegen het plan. Scriba dr. R. de Reuver zei donderdag dat de vertrekcompensatie om de mobiliteit van predikanten te bevorderen te veel kost. Ook zijn er twijfels over het effect van de maatregel.

De synode stemde wel in met de komst van een bijzondere leerstoel voor het krijgsmachtpastoraat. Die wordt gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen. De nieuwe hoogleraar moet krijgsmachtpredikanten toerusten bij het omgaan met levensbeschouwelijke vragen rond geweld, leven en dood.

De landelijke kerkvergadering bezon zich op het thema migratie. Prof. dr. Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie aan de PThU, zei dat de kerk migratie niet als een probleem moet zien. „Op dat moment maakt de kerk zich de managementtaal eigen. En zoals water het dreigende element voor Nederland is, wordt migratie het probleem dat om strategie, om management vraagt.”

Het gaat er volgens Nagy om dat christenen samen met anderen in vrede leven, of ze nu een andere achtergrond hebben, een andere mening, of anders geloven. „Als christenen, als kerk, zijn we voortdurend geroepen tot bekering wat onze relaties met God en medemensen betreft.”

Nagy adviseerde geen onderscheid te maken tussen christenen en christenmigranten.