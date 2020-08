Synode PKN weer op één locatie

De volgende vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), op vrijdag 13 november, vindt weer op één locatie plaats: in Postiljon Veluwemeer in Putten.

„Er is gezocht naar beschikbare locaties waar de gehele synode op veilige afstand bijeen kan komen”, aldus een woordvoerder van de PKN vrijdag. De landelijke vergadering kwam in juni vanwege de coronacrisis voor het eerst op meerdere locaties bijeen: in Doorn, Utrecht, Leeuwarden en Tilburg.

De synodeleden vergaderen op 29 en 30 januari in De Werelt in Lunteren.