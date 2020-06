Synode PKN spreekt over geld en goed

Leden van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komen vrijdag op vier locaties bijeen. Welke thema’s zijn zo belangrijk dat ze nú behandeld worden?

Waar andere kerkgenootschappen hun synodevergaderingen hebben uitgesteld tot na de zomervakantie, kiest de Protestantse Kerk ervoor om de synodeleden vrijdag ”coronaproof” enkele agendapunten te laten behandelen die eigenlijk op de afgelaste aprilvergadering aan de beurt geweest zouden zijn.

Het onderwerp dat sinds de openbaarmaking van de synodestukken vorige week de meeste reacties heeft opgeroepen, staat pas na het diner op het programma: de eindrapportage van de commissie ”Werkzaam vermogen”. Uit de cijfers blijkt dat op de bankrekeningen van ruim 1500 plaatselijke gemeenten en hun diaconieën een bedrag van in totaal minimaal 1 miljard euro aan vrij beschikbaar vermogen staat. Het gaat om circa 600 miljoen euro kerkrentmeesterlijk vermogen en zo’n 400 miljoen euro diaconaal vermogen. Dat geld kan worden gebruikt voor doelen buiten de reguliere exploitatie van de plaatselijke gemeente of diaconie.

De conclusie van de rapporteurs is dat het geld nu maar een keer moet gaan rollen. Het moderamen (bestuur) van de Protestantse Kerk denkt daar net zo over. Scriba dr. R. de Reuver wijst erop dat het geld bijeengebracht is „om het dienstbaar te doen zijn aan de roeping van de kerk.”

Jaarrekeningen

De rapporteurs, die hun berekening baseren op gegevens van jaarrekeningen uit ongeveer de helft van de gemeenten binnen de PKN, stellen dat het beschikbare vermogen van alle gemeenten „vrijwel zeker” nog meer bedraagt dan 1 miljard.

Tijdens de synodevergadering in november was al bekend dat er in gemeenten in de drie noordelijke provincies zo’n 150 miljoen euro vrij beschikbaar vermogen is. De vraag is nu of de synodeleden genoegen nemen met de gegevens uit de nieuwe rapportage, of dat ze een gedetailleerdere berekening willen zien. Maar ook de vraag naar de consequenties van de ongelijke verdeling van beschikbare financiële middelen tussen kerkelijke gemeenten zal op tafel komen. Dat er vanwege de coronacrisis inmiddels een extra Actie Kerkbalans is gestart –waaraan ook de Protestantse Kerk deelneemt– is wat dat betreft een teken aan de wand; in sommige gemeenten is de financiële nood hoog, al zijn er ook gemeenten die meer geld bezitten dan ze nodig hebben voor de exploitatie van het gemeenteleven.

Visienota

Als de bespreking over geld en goed aan de orde is, hebben de synodeleden er dus al een dag vergaderen op zitten. De ochtend is voor een deel gereserveerd voor de visienota ”Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade”. De nota verwoordt waartoe de kerk zich in de huidige samenleving geroepen weet. De Protestantse Kerk heeft te maken met krimp –slechts 8,5 procent van de circa 700.000 belijdende leden is jonger dan 40 jaar– maar ziet ook kansen. Zo kan er op plaatselijk niveau samengewerkt worden met migrantenchristenen.

Het woord ”genade” is de „grondtoon” van de nota, naar aanleiding van 2 Korinthe 12:9 (NBV): „Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig.” Het is de derde visienota die de PKN sinds haar ontstaan in 2004 heeft opgesteld, na ”Leren leven van de verwondering” (2005) en ”De hartslag van het leven” (2012).

Opvallend

De keuze voor om de nadruk op genade te leggen, is enigszins opvallend; in de vorige twee visienota’s werd slechts in het voorbijgaan een enkele keer over het woord als zodanig gesproken.

Het middaggedeelte staat grotendeels in het teken van ‘technische’ onderwerpen. Een ervan gaat over de regelgeving voor ”tijdelijke diensten” van bijvoorbeeld proponenten en emeritus predikanten.

Dat onderwerp deed in januari het nodige stof opwaaien, toen dr. P. van den Heuvel er in De Waarheidsvriend (wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk) voor waarschuwde dat de nieuwe regelgeving zou betekenen dat emeriti nog nauwelijks bijstand in het pastoraat kunnen verlenen.

Na tweede lezing van de nieuwe regelgeving door het generaal college voor de kerkorde lijkt de soep niet zo heet te worden gegeten als hij werd opgediend. Waar het er in eerste instantie op leek dat opdrachten voor pastorale hulp door bijvoorbeeld emeritus predikanten en proponenten niet verlengd zouden kunnen worden of na enige tijd opnieuw zouden kunnen worden verleend, kan dat wel als het voorstel van de tweede lezing wordt aangenomen.

De leden van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden vrijdag verdeeld over vier verschillende locaties: in Doorn, Leeuwarden, Tilburg en Utrecht. Op die manier hoeven er niet meer dan dertig personen in één zaal tegelijkertijd aanwezig te zijn en kunnen de synodeleden onderling 1,5 meter afstand houden. Tussen de verschillende locaties wordt een digitale verbinding tot stand gebracht.

De generale synode van de Protestantse Kerk telt 62 leden. De elf classes vaardigen ieder vijf mensen af. Daarnaast zijn drie leden benoemd door de evangelisch-lutherse synode en hebben de Réunion Wallonne, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelisch-Altreformierte Kirche en de Gereja Kristen Indonesia ieder één afgevaardigde.

De vijf leden van het moderamen (bestuur) zitten vrijdag in Doorn, in het congrescentrum op Nieuw Hydepark waar de synodevergadering normaal gehouden wordt.

