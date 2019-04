Synode PKN: Extra vergadering over ”Mozaïek van Kerkplekken” op 22 juni

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag besloten om verdere besluitvorming over de nota ”Mozaïek van Kerkplekken” te bespreken tijdens een extra synodevergadering die op 22 juni wordt gehouden.

Het moderamen diende een voorstel met die strekking in, dat met algemene stemmen door de generale synode werd aangenomen.

Voorafgaand aan de discussieronde was al duidelijk dat verschillende synodeleden in totaal enkele tientallen amendementen hadden ingediend. Het moderamen zal die „meenemen” in de voorbereidingen van de extra vergadering, aldus scriba dr. R. de Reuver.

Om te voorkomen dat de insprekersronde te lang zou duren, werd op initiatief van technisch voorzitter ds. P. Verhoeff besloten om namens iedere van de elf classes één inspreker aan het woord te laten. Een terugkerende kwestie in de inbreng van de insprekers en meerdere adviseurs was de betekenis van de ontwikkelingen rond nieuwe kerkplekken voor de ambtsvisie.

Zo vroeg ds. M. van Dam (Baarn) zich namens de Commissie van Rapport af of er naast het ambt van predikant en kerkelijk werker ook dat van ”pastor” moet worden gecreëerd, zoals in de notitie stond. Ds. G. J. Mink (namens de Raad van Advies voor Gereformeerd Belijden) en ds. A. H. Wöhle sloten zich daar in soortgelijke bewoordingen bij aan.

Nadat de vergadering rond de lunchpauze was geschorst, stelde dr. De Reuver voor om de huidige situatie van pioniersplekken en missionaire initiatieven te handhaven. Wel vroeg hij de synode te besluiten akkoord te gaan met de verdere uitwerking van het voorstel om de ”kerngemeente” vorm te geven als ”buitengewone gemeente”. „Dat kan volgens de kerkorde”, aldus dr. De Reuver. „Vervolgens komen we met een besluitvoorstel dat aan de synode wordt voorgelegd tijdens de vergadering in november.” Daarnaast moet de Dienstenorganisatie van de PKN volgens het voorstel een notitie opstellen over de betekenis van de ontwikkeling rond nieuwe kerkplekken voor de ambtsvisie.

Positief

In aansluiting bij een van de insprekers, die vreesde dat er een „negatief beeld” kon ontstaan van de langdurige en enigszins rumoerige bespreking, benadrukte dr. De Reuver dat hij het positief vindt dat er „veel gebeurt” op het gebied van missionaire initiatieven door heel Nederland. „Ik wil onderstrepen dat ik verwonderd ben over de nieuwe vormen van kerk-zijn die, ondanks de kerkelijke krimp, opkomen en in staat zijn mensen te trekken die niets of weinig met het geloof hebben.”