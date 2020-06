Synode PKN bijeen op vier locaties

De leden van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vergaderen vrijdag verspreid over vier locaties. Het eerste grote agendapunt, de visienota, werd vrijdagmiddag uiteindelijk toch voor de lunch afgerond.

De 62 leden van de generale synode zijn verdeeld over locaties in Leeuwarden, Utrecht, Tilburg en Doorn. Op die laatstgenoemde locatie zitten ook de vijf leden van het moderamen (bestuur) van de Protestantse Kerk en enkele van hun adviseurs.

Via een beeldverbinding is contact mogelijk tussen de verschillende locaties. Vrijdagmorgen verliep het digitaal vergaderen in technisch opzicht vlekkeloos. Sprekers waren goed zichtbaar én duidelijk te verstaan. „Alles is in het werk gesteld om dit voor elkaar te krijgen”, zei preses (voorzitter) ds. M. C. Batenburg tijdens de bespreking van het eerste grote agendapunt, de visienota ”Van U is de toekomst”.

Hij reageerde met die opmerking op kritiek die klonk rond de besluitvorming vóór de lunch. Ouderling Verbeek (Amsterdam) liet vanuit Leeuwarden weten dat er volgens haar op deze manier toch eigenlijk geen besluit over zo’n belangrijk document kon worden genomen. Scriba (secretaris) dr. R. de Reuver wilde echter niet weten van uitstel tot in het najaar, al erkende hij dat de huidige manier van werken „een gemankeerde wijze van vergaderen” is.

Een meerderheid van de synodeleden verleende het moderamen het mandaat om met de visienota verder te gaan, zolang er maar rekening wordt gehouden met de opmerkingen die de synodeleden tijdens de gespreksronde hebben gemaakt.

Besluitvorming

Opvallend was dat de synodeleden die in Utrecht en Tilburg aanwezig waren, veel minder vaak tegenstemden bij de besluitvorming over de visienota dan degenen die zich in Leeuwarden bevonden. Van de 21 tegenstemmers bevonden zich er 12 in Leeuwarden, terwijl die locatie 20 stemgerechtigden telt tegenover 19 in Utrecht en 18 in Tilburg.