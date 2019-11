Synode PKN besluit over invulling ambt in kerngemeente

Als de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) volgende week akkoord gaat, wordt een pioniersplek die doorgroeit tot kerngemeente, een buitengewone gemeente binnen de PKN. Zij krijgt dan een kernraad met minimaal drie leden.

Dat staat in het dinsdag openbaar gemaakte beleidskader kerngemeenten dat tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk, op 15 november in Doorn, moet worden vastgesteld. In april en juni sprak de synode uitvoerig over de notitie ”Mozaïek van kerkplekken”, waarvan het beleidskader het sluitstuk moet zijn. In het kader staat dat de voorganger van een kerngemeente een predikant kan zijn, maar ook een kerkelijk werker, ouderling of diaken die onder supervisie staan van een predikant. De drie laatstgenoemden mogen het Woord en de sacramenten alleen bedienen in de eigen kerngemeente, of in andere kerngemeenten.

Ambt

De discussie over de invulling van de ambten in kerngemeenten was een van de redenen voor een bezinning op de ambtsvisie van de PKN. De werkgroep die zich daarmee bezighoudt, komt met een voortgangsrapportage. „Duidelijk is dat noch de Bijbel noch de Reformatie een blauwdruk voor de ambten aanlevert”, aldus de werkgroep. Synodeleden kunnen opmerkingen en suggesties aan de werkgroep meegeven, zodat er begin 2020 een eerste versie van een rapport zou kunnen liggen.