Synode over jongeren in het Vaticaan

In het Vaticaan is woensdag een rooms-katholieke bisschoppensynode over jongeren van start gegaan. Paus Fransiscus hield een openingspreek over het thema hoop, zo meldde het Katholiek Nieuwsblad woensdag.

Op de synode, die nog tot 28 oktober duurt, zijn meer dan 300 deelnemers en 49 toehoorders aanwezig. Onder hen bevinden zich jongeren uit vijf verschillende werelddelen. Ze spreken over jongeren, geloof en roeping. De Nederlandse bisschoppen worden vertegenwoordigd door hulpbisschop Everard de Jong uit Roermond.