Synode GKV neemt afstand van besluiten van 1967

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), vrijdag in Elspeet bijeen, heeft afstand genomen van de besluiten van de generale synode van 1967 inzake de zogenoemde Open Brief.

Deze leidde tot een scheuring binnen de GKV en tot het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK).

De besluiten waren wel ingrijpend, maar „onvoldoende onderbouwd, waardoor ze vooral veel schade hebben aangericht”, zo sprak de synode vrijdag uit. Daarbij wilde de synode in rekening brengen dat de generale synode van Ede 2014 besloot om in het kader van de herziening van de kerkorde „vervallen te verklaren (…) de generale besluiten die zijn genomen vóór 31 januari 2014.” „De besluiten uit 1967 zijn duidelijk van voor die datum en kunnen dus als ”vervallen” worden aangemerkt.”

De besluiten uit 1967 kregen een uitwerking die tot op heden voelbaar is, aldus de synode. De kerken kunnen zich volgens de vergadering niet verschuilen achter het „vervallen” van 2014. „Zeker nu de GKV tot verzoening willen komen met de NGK, die mede als gevolg van de besluiten uit 1967 als aparte kerkengroep zijn ontstaan, hebben deze NGK er recht op om te weten of de GKV die besluiten nog steeds steunen of niet.”

Wanneer de kerken nu van mening zijn dat ze niet langer achter de besluiten uit 1967 kunnen staan, is het goed om dat met zoveel woorden uit te spreken, aldus de synode. „Zelfs als we moeten vaststellen dat ze officieel geen rechtskracht meer hebben, zal zo’n expliciete betuiging helderheid geven en genezend kunnen werken.” Hiertoe besloot de synode dan ook.

De vergadering gaf postuum eerherstel aan de indertijd geschorste docenten aan de Theologische Hogeschool in Kampen Douwe Jan Buwalda en Hein Melle Mulder. Het besluit daartoe had niet genomen mogen worden, zo zei synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis na de stemming.

De synode vraagt excuus voor de besluiten van destijds en vraagt herstel van het geschonden vertrouwen.