Synode DGK wijst bezwaarschriften Mariënberg af

De generale synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) heeft de bezwaarschriften van de kerkenraad van Mariënberg tegen de classis Noord-Oost afgewezen.

Dat blijkt uit een schrijven van het moderamen in het jongste nummer van kerkblad De Bazuin.

De gereformeerde kerk (hersteld) in het Overijsselse Mariënberg is recent gescheurd. Deputaten appelzaken van de classis Noord-Oost hadden een plan van aanpak opgesteld, „met de bedoeling de tegenstellingen te overbruggen en de vrede te doen weerkeren in de gemeente.” Volgens de moderamenleden van de synode liepen pogingen om de rust te herstellen „steeds stuk op de weigering van de kerkenraad om de besluiten van de classis voor vast en bondig te houden en hier uitvoering aan te geven en de deputaten appelzaken hun werk te laten doen.”

J. D. Plaggenmars van de Mariënbergse kerkenraad (De Ark) gaf dinsdag aan „het bericht niet voor onze rekening” te kunnen nemen. „Er is een comitézitting geweest waarover niet gerapporteerd hoort te worden.”

