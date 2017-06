Synode CGK neemt nog geen besluit over GTU

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft donderdag nog geen besluit genomen over de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). De landelijke vergadering heeft meer tijd nodig.

Dat maakte tweede scriba dr. D. J. Steensma donderdagavond bekend.

De synode had achter gesloten deuren plaats. De rapporteur van de synodale commissie die de bespreking voorbereidde, meldde in een inleidende verklaring dat de commissie in haar onderzoek niet was gestuit op een „ondubbelzinnig tégen” de vorming van een GTU, maar ook niet op een „ondubbelzinnig vóór.”

Het gevoelen bewoog zich tussen een „nee, tenzij” en een „ja, mits”, aldus een persverklaring. In een vertrouwelijk rapport heeft de commissie geprobeerd daartussen een weg te vinden.

De synode kwam donderdag niet verder dan de beantwoording van vragen die in een eerste ronde zijn gesteld. De generale synode vergadert op 22 juni verder over de GTU. De bespreking is dan opnieuw in comité.

De Gereformeerde Theologische Universiteit moet de opvolger worden van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de CGK en van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Ook de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP), die nu is ondergebracht bij de TUA, moet aan de GTU gevestigd worden.

De generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken gingen dit voorjaar al akkoord met de GTU-plannen.

