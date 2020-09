Synode CGK deels geschrapt door corona

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaat volgende week grotendeels niet door vanwege het coronavirus.

Dat maakte ds. P. D. J. Buijs vrijdag namens het moderamen (bestuur) van de synode bekend.

„We achten langdurig vergaderen gedurende meerdere dagen op een vrij kleine locatie niet meer verantwoord”, aldus de assessor (tweede voorzitter) van de synode.

De generale synode komt alleen dinsdagmorgen en -middag in Nunspeet bijeen om „enkele urgente dingen af te handelen en uiteraard ook om met elkaar de situatie te bespreken.” Dat gebeurt vanwege de beschikbare ruimte niet in Oenenburgkerk, maar in de Dorpskerk.

Daarmee komen de zittingen op woensdag, donderdag en vrijdag te vervallen. De bespreking over vrouw en ambt wordt ook uitgesteld, zegt ds. Buijs desgevraagd.