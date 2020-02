Synagoge van Hamburg wordt herbouwd

De voorheen grootste synagoge van Noord-Duitsland in Hamburg wordt herbouwd. Dat besluit nam het bestuur van de stad vorige week, meldt nieuwsdienst Idea.

Er wordt nu een plan opgesteld die de haalbaarheid van het project in kaart brengt. De synagoge werd door de Duitse nazi’s tijdens de pogrom in 1938 zo zwaar beschadigd dat zij in 1939 afgebroken moesten worden.

De bisschop van Hamburg en Lübeck, Kirsten Fehrs, heeft de beslissing toegejuicht. „De synagoge aan de Bornplatz is een zichtbaar teken dat het Joodse leven in onze stad een toekomst heeft en er geen plaats is voor antisemitisme.” Volgens Fehrs heeft Hamburg een lange Joodse geschiedenis.