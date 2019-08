De Choral-synagoge in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is deze week tijdelijk gesloten geweest. Er zou in de stad sprake zijn van een sfeer van „toenemende dreigingen en spanning.”

De maatregel van de leiding van de synagoge leidde echter tot verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap in Vilnius, waarna het gebedshuis –het is de enige synagoge die nog in gebruik is in de stad– donderdag zijn deuren weer opende.