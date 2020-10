Synagoge Groningen ondergaat verbouwing

De verbouwing van de synagoge in Groningen is gestart. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), eigenaar van het gebouw, en Stichting Folkingestraat Synagoge zijn begonnen met de werkzaamheden die het bijzondere monument „de ruimte geven om het verhaal van Joods Groningen te vertellen.”

De verbouwing duurt een aantal maanden en is bedoeld om het gebouw een meer museale inrichting te geven. „Met fris schilderwerk, nieuwe elektra, een invalidentoilet, het verplaatsen van de cv en een uitgekiende verlichting is het gebouw straks klaar om meer bezoekers te kunnen ontvangen”, aldus Stichting Folkingestraat Synagoge.

Een onderdeel van de plannen is het toegankelijk maken van de mikwe, de ruimte met de rituele baden in het rabbinaatshuis. Hier kwamen de Joodse vrouwen eenmaal per maand naartoe voor een rituele reiniging. De gang die de synagoge verbindt met de mikwe krijgt een vaste tussenwand. Hier komen vitrines met rituele voorwerpen en herinneringen aan Joodse bedrijven en personen.

De nieuwe inrichting gaat in februari 2021 open voor het publiek.

Culturele en religieuze activiteiten in het gebouw kunnen gewoon doorgang vinden, aldus de stichting. „Met respect voor ruimte en religie zullen de activiteiten in het gebouw elkaar juist versterken.”

Het bedehuis dateert uit 1906 en vervangt een synagoge uit 1756.