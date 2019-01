Symposium ”Heilige Huizen” over opvoeding live op RD.nl

Geloof in het gezin –een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding– organiseert op woensdag 30 januari een symposium voor ambtsdragers. De bijeenkomst onder de naam ”Heilige Huizen. Hoe ondersteun je ouders in de opvoeding?” wordt belegd in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede.

Dr. Jos de Kock zal een lezing verzorgen over geloofsopvoeding en prediking. Laurens Snoek zal spreken over opvoeding en pastoraat. Daarnaast is er een ruim aanbod van diverse workshops.

Het symposium duurt van 15.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Christelijke Hogeschol Ede. Klik hier voor meer informatie.

De bijeenkomst is rechtstreeks te volgen via een livestream van het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken) op YouTube en het RD.