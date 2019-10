Subsidie voor Eilandkerk hhg Nederhemert-Zuid

De provincie Gelderland geeft ruim 130.000 euro aan de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Nederhemert voor de restauratie van de kerk op het eiland.

De hhg van Nederhemert heeft twee monumentale kerkgebouwen in bezit, een in Nederhemert-Noord en een in Zuid. Het kerkgebouw in Noord is in de jaren 2014-2015 gerestaureerd. De buitenkant van de kerk in Zuid heeft in 2017-2018 een opknapbeurt gehad. Daarbij is ook het grafmonument van Van Vittinghoff, een admiraal uit de tijd van stadhouder-koning Willem III, gerestaureerd.

„De kerk bezit verschillende grafmonumenten, rouwborden en epitafen van adellijke families die hier vroeger gewoond hebben”, deelt president-kerkvoogd Kees Oomen mee. „Veel ijzeren ankers waarmee de monumenten aan de muur zijn vastgemaakt, zijn verroest en zullen op enig moment bezwijken. We hebben daarom besloten om deze te herstellen en tevens het stuuk- en schilderwerk in de kerk aan te pakken.”

De totale kosten van de restauratie bedragen 216.000 euro. De gemeente hoopt een deel van het resterende bedrag te krijgen van goede doelenfondsen. De rest moet ze zelf betalen. Het is de bedoeling om het werk volgend jaar af te ronden.

De kerk in Zuid, met honderd zitplaatsen, wordt een keer per maand gebruikt door de hhg. De gewone diensten vinden plaats in de kerk in Noord, die 650 zitplaatsen telt.