Studiedag GB: gevouwen handen als basis voor het huwelijk

Het christelijk huwelijk staat of valt met het erkennen van Christus, stelde ds. M. M. van Campen donderdag in Nieuwe-Tonge. „Het huwelijk is een geschenk van God.”

De hervormde predikant uit Goes sprak op een regionale studiedag over het christelijk huwelijk. De bijeenkomst, belegd door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, trok ongeveer dertig belangstellenden.

We vinden het huwelijk in het begin, het midden en aan het einde van de Bijbel, aldus ds. Van Campen. „Op de derde dag werd Adam in het paradijs door God gezegend, maar Adam ging in de fout. Op de derde dag redde Jezus een huwelijk op de bruiloft te Kana in Galilea, en aan het eind van de Bijbel leidt de Heilige Geest Zijn bruidskerk tot Christus.”

Het ultieme huwelijkslied is te vinden in het boek Hooglied, zei de predikant, waarin de liefde tussen man en vrouw wordt bezongen. „Begin de wittebroodsweken met het lezen van Hooglied.”

Het Hooglied wordt met Pascha door de Joden gelezen, gaf ds. Van Campen aan, als teken van de verlossing die in de huwelijkssluiting van God met het volk Israël bij de Sinaï heeft plaatsgevonden.

Wederzijdse onderdanigheid

„Twee gevouwen handen vormen de basis van het huwelijk”, aldus de predikant. De bedoeling van het huwelijk is elkaar te aanvaarden als geschenk uit Gods hand, zei hij. Daarvoor wees hij op Genesis 2:24, waar staat dat de man zijn vrouw zal aankleven en beiden tot een vlees zullen zijn. Eigenlijk staat er dat ze in liefde en trouw aan elkaar zijn vastgelijmd. „Dat betreft zowel psychisch en lichamelijk als geestelijk. Dat fundament moet in evenwicht zijn.” Dat de vrouw geschapen is uit de rib van de man duidt er volgens de predikant op dat beiden gelijkwaardig zijn.

Elkaar onderdanig zijn klinkt in onze cultuur een beetje ouderwets, maar is niet minder belangrijk in het huwelijk, aldus ds. Van Campen – maar dan wel zoals Paulus schrijft in Efeze 5. „Het uitgangspunt daar is elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods.” Dat is wat anders dan in het huwelijksformulier staat, zei hij: dat de man het hoofd van de vrouw is en dat daarom de vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Deze ordinantie van God zult u niet weerstaan, zegt het formulier dan. Volgens de predikant kunnen we deze ordinantie niet in de Schrift terugvinden.

„De Heere vraagt om wederzijdse onderdanigheid, die nooit buiten Jezus omgaat”, zei ds. Van Campen. Man en vrouw zijn één lichaam. In de oudheid was die boodschap voor mannen schokkend. Vrouwen werden gezien als bezit. Van liefde was vaak geen sprake. Paulus zegt dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben als zichzelf. „Als je Christus dient, is dat de weg om te gaan.”

Zowel man als vrouw heeft in het Hebreeuws iets van Gods Naam in zich, aldus de predikant. „Zonder dat wordt het een vuur dat elkaar verslindt.” Een christelijk huwelijk is niet zomaar een huwelijk. „Man en vrouw hebben naast elkaar God boven zich.”

De deelnemers konden diverse workshops volgen. In de workshop ”gehavend in het huwelijk” vergeleek relatie- en gezinstherapeut Corine Hotting het huwelijk met een bootje. „Vorm je samen een sterk bootje of moet je eraan sleutelen?”