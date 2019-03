Studiedag: Avondmaal kan alleen functioneren in brede context katholieke kerk

Kleine groepen die avondmaal willen vieren, moeten altijd de katholieke kerk op het oog hebben, aldus dr. Hans Schaeffer. „Ze vormen geen club van gelijkgezinden, maar zoeken altijd naar eenheid met andere broeders en zusters.”

Dr. Schaeffer, praktisch theoloog in Kampen, betoogde dit donderdag tijdens de studiedag ”Avondmaal buiten de kerkdienst” in Amsterdam, waarvan hij medeorganisator was.

Schaeffer stelde dat niet de kerk het avondmaal bepaalt, maar andersom: het avondmaal bepaalt wat kerkzijn is. „Maar dan volgt ook de vraag: Staan onze vormen van viering de belichaming van de eenheid met Jezus in de weg en welk intensief proces van nadenken zijn we bereid in te gaan om hierin nieuwe vormen en wegen te vinden? Hoe je het wendt of keert: wie avondmaal viert, gaat op zoek naar de ander.”

De kerk stelt wel degelijk grenzen aan wie het avondmaal mag meevieren. „Hoe mooi verpakt in allerlei theologische of ethische overwegingen, dit voelt tegenwoordig niet goed. Wie bepaalt voor mij of anderen of we al dan niet mogen meevieren? De kleine groep kent zulke processen vaak niet. Maar dat betekent niet dat zulke kleine groepen geen grenzen kennen. Niet iedereen kan ook daar zomaar bijkomen.”

Ds. W. de Bruin, christelijk gereformeerd predikant in Zutphen, begreep de behoefte aan alternatieve vieringen, onder meer om jongeren te betrekken bij het avondmaal („Waarom niet een eerste belijdenis afleggen als ze twaalf jaar zijn, zodat kunnen deelnemen aan het avondmaal?”). Hij hechtte echter grote waarde aan een ambtelijke en liturgische context. „Het ontvangen van het Lichaam van Christus door middel van een geordineerde ambtsdrager is wat anders dan dat mensen het sacrament van elkaar ontvangen. De ambtsdrager stijgt boven het gewoon menselijke uit en vertegenwoordigt Christus. In de viering zijn we niet alleen verbonden met het door ons uitgekozen deel van het Lichaam van Christus, maar met het door Hem uitgekozen wereldwijde Lichaam.”

Praktisch theologe Mirella Klomp typeerde de viering van het avondmaal buiten de kerk als mayonaise zonder azijn en brood zonder zout. „Een doe-het-zelf avondmaal lost niets op. De hele theologie staat dan op het spel. Gemeenschap met Christus is met het Lichaam van Christus, niet uit zelfgekozen aanwezigen of een besloten kring. De kerk in de brede zin is de norm.”

De oud-katholieke dr. Peter Ben Smit had donderdag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad betoogd dat eucharistie zonder kerk ondenkbaar is, net zoals je het over Amsterdam hebt buiten Nederland. Goede theologie is altijd oecumenisch, zo stelde hij tijdens de discussie in Amsterdam. „Een voorganger is iemand die verbinding naar binnen én naar buiten zoekt.”

Jasper Bosman, die promotieonderzoek doet op het gebied van avondmaalsbeleving in gereformeerde kerken, stelde dat wanneer de avondmaalsgemeenschap een „keuzeoptie” wordt, waarin je allereerst zelf je eigen gemeenschap kiest, het paard dan achter de wagen gespannen wordt. „Dan is niet Christus de eerste én principiële reden van samenkomen, maar prevaleert ons eigen verlangen naar gemeenschap, gezelligheid en (geloofs)beleving.”

Tegelijkertijd besefte hij dat de kerken meer dan ooit moeten streven naar eenheid én herstel van onderlinge verdeeldheid. „De gemeente is Lichaam van Christus en juist in het avondmaal wordt de éénheid van dat Lichaam beleden. Want hoe kun je samen de eenheid vieren en erna weer gescheiden kerkelijke wegen gaan?”

De baptist dr. Jan Martijn Abrahamse stelde dat vieringen buiten de kerkdienst en zonder officiële ambtsdrager allesbehalve een nieuwe praktijk zijn, zo verwees hij onder meer naar de praktijk onder Spurgeon. Blijkbaar is er een nieuwe behoefte aan „de tastbare en eenvoudige beoefening van het geloof in Jezus” middels het avondmaal. „Waarom zouden we mensen dit onthouden? Wellicht moeten kerken daarom ook hun avondmaalspraktijk van slechts viermaal per jaar tegen het licht houden.”

De Amsterdamse dogmaticus dr. Maarten Wisse stelde dat de ambtstheologie grote voortgang zou maken als deze zou stellen dat het geordineerde ambt „gelijkoorspronkelijk” is met de kerk als Lichaam van Christus. „Er is geen kerk zonder ambt. Tegelijkertijd maakt het ambt de kerk niet. Er is ook geen ambt zonder kerkgemeenschap daar omheen. Eigenlijk praktiseren alle protestanten dit inzicht in meer of mindere mate, maar ze schrikken ervoor terug om het zo te zeggen.”

Studiedag ”Avondmaal buiten de kerkdienst”

Wel of niet avondmaal vieren buiten reguliere kerkdiensten? Een studiedag over dit onderwerp, georganiseerd door Weetwatjegelooft.nl, in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit en Theologische Universiteit Kampen, leidde niet tot eensluidende conclusies. Behoefte aan viering in kleinschalige bijeenkomsten buiten de kerk botste met de overtuiging dat het avondmaal ambtelijk bediend wordt en verbindt met het wereldwijde Lichaam van Christus. Uit de reacties van deelnemers bleek dat de behoefte aan alternatieve vieringen vooral leeft in de vrijgemaakt gereformeerde en Nederlands gereformeerde kerken, bevestigde dagvoorzitter dr. Hans Schaeffer desgevraagd. Praktisch theologe Mirella Klomp heeft de indruk dat er in doorsnee protestantse kerken weinig behoefte aan is. Het Dienstboek van de PKN voorziet wel in avondmaalsdiensten in kleine kring. Dr. Wisse bestreed dat dit in de gehele PKN praktijk is. „In behoudende kringen binnen de PKN wordt dit niet gedaan en in sommige reformatorische kerken wordt bijvoorbeeld in bejaardentehuizen nooit het avondmaal gevierd.”