Studie VU en RU naar evangelische protestanten

Amsterdam. Het Baptisten Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) starten een onderzoek onder evangelische protestanten.

De studie richt zich op de thema’s verbondenheid, identiteit en geloof. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal christelijke organisaties, waaronder de EO, Opwekking, het Evangelisch Werkverband en MissieNederland.

„We richten ons op evangelisch protestantse gelovigen”, licht onderzoeker Hans Riphagen (VU) toe. „Daarmee bedoelen we het brede palet van gelovigen die betrokken zijn bij evangelische, gereformeerde, migranten- of pinkstergemeenschappen; maar ook gelovigen met deze achtergrond die niet of niet meer aan een gemeente verbonden zijn.”

Riphagen, zelf verbonden aan het Baptisten Seminarium: „Er spelen allerlei grote vragen in kerken en geloofsgemeenschappen, over ethische standpunten, de kijk op de Bijbel, over missionair gemeente-zijn en het vasthouden van generaties. Ik hoop dat dit onderzoek een beeld oplevert dat ons kan helpen om na te denken over deze vragen, en daarmee over de toekomst van de kerk in Nederland.”

Centraal in het onderzoek staat de vraag naar de manier waarop mensen zich verbonden weten met geloofsgemeenschappen en andere „vormen van inspiratie”, vertelt onderzoeker Paul Vermeer (RU). „Door het leven in een netwerkmaatschappij ziet verbondenheid er nu anders uit dan twintig of dertig jaar geleden. Mensen maken zelf de keuze waar ze bij willen horen en zoeken naar vormen van verbondenheid die authentiek en relevant zijn.”

De veranderende vormen van verbondenheid worden volgens de onderzoekers ook zichtbaar in overtuigingen. Daarom richt het onderzoek zich ook op een aantal geloofsopvattingen, zoals de houding ten opzichte van de evolutietheorie, het werk van de Heilige Geest en de rol van de kerk in de wereld. Ook wordt gekeken naar de houding ten opzichte van maatschappelijke vragen rondom gender, vluchtelingenbeleid en klimaatverandering.

„Het onderzoek biedt straks ook inzicht in een groep gelovigen die vaak eenzijdig in beeld komt in de media, de politiek en wetenschap, maar die doorgaans een relevante maatschappelijke bijdrage levert”, aldus Vermeer.

De vragenlijst kan tot half december online worden ingevuld. De eerste resultaten worden waarschijnlijk in najaar van 2021 gepresenteerd op een symposium.