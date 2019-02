Het studentenmazgazine TUA INzicht wordt niet langer uitgegeven.

De hoofdredactie van het studentenblad van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), de universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, meldt in een brief dat de uitgave van februari het laatste nummer is. De redactie kampte met onderbezetting en merkte dat veel functies van het tijdschrift worden vervuld door het magazine TUA Connect.