Straatnaambordje Lutherplein Rome vernield

Het straatnaambordje van het Maarten Lutherplein in Rome is door vandalisten vernield. De Italiaanse Evangelische Alliantie betreurt de daad, aldus de website Evangelical Focus deze week.

Het plein, gelegen op enkele honderden meters afstand van het Colosseum, kreeg de naam in 2015 om de religieuze diversiteit in de overwegend rooms-katholieke Italiaanse hoofdstad te onderstrepen. De onthulling van het bordje door toenmalig burgemeester Marino werd destijds wel gezien als de publieke erkenning van de rol die de protestantse hervormer heeft gespeeld in de kerk en de Europese cultuur.

Leonardo De Chirico, vicevoorzitter van de Italiaanse Evangelische Alliantie, betreurt de actie van de vandalisten. „De daad toont aan met welk gebrek aan waarden we te maken hebben en in welk klimaat van verval we leven.” Hij hoopt dat de gemeente het bord snel repareert, „onder meer omdat het plein deel uitmaakt van toeristische routes die de voetsporen van de protestantse Reformatie volgen.”