Stijgende vraag naar Bijbels in Noord-Korea

De vraag naar Bijbels in Noord-Korea is tijdens de coronacrisis sterk toegenomen. Dat meldde Voice of the Martyrs (VOM) dinsdag.

Dr. Hyun Sook Foley, medeoprichtster van VOM-Korea, zegt dat er in de eerste drie maanden van dit jaar bijna tweeduizend audiobijbels in het communistische land zijn verspreid. „Dat is twee keer zo veel als we in dezelfde periode vorig jaar hebben gedistribueerd.”

Foley schrijft de toegenomen vraag toe aan de „wanhopige zoektocht” van Noord-Koreanen naar een vorm van hoop in deze crisistijd.

Speciaal opgeleide medewerkers verspreiden de Bijbels onder mensen die hebben aangeven een Bijbel te willen ontvangen.