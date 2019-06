Twee Nederlandse stichtingen die de gereformeerde theologische Faculté Jean Calvin in het Franse Aix-en-Provence ondersteunen, gaan fuseren.

Dat berichtte De Waarheidsvriend, orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, donderdag.

Het betreft de stichting Kampen-Aix, die vooral werkzaam is in de Gereformeerden Kerken vrijgemaakt (GKV) en de hervormd-gereformeerde stichting Vrienden van Aix. Het is de bedoeling dat de fusie in 2020 een feit zal zijn.