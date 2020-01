Stichting Vrienden: 10.000 euro voor Maartenskerk Doorn

De Stichting Vrienden van de Maartenskerk heeft recent een eerste geldbedrag van 10.000 euro overhandigd aan de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in Doorn. Het geld is bestemd voor de grote gevelrestauratie van de Maartenskerk aan het Kerkplein in het hart van Doorn.

Inmiddels steunen 137 vrienden de stichting, die in november 2018 werd opgericht. „Een geweldig aantal voor dit eerste jaar”, vindt voorzitter Jaap Lagendijk. „We gaan verder met het werven van vrienden, want er is echt hard geld nodig voor groot onderhoud. Dit jaar willen we een aantal bereiken van 200 vrienden die jaarlijks met minimaal 50 euro bijdragen.”

Het overhandigde geldbedrag werd verder bijeengebracht met eenmalige donaties, sponsorgelden, enkele culturele evenementen en de verkoop van een ”Torenkaars”, ontwikkeld door de kaarsenmakerij van zorginstelling Bartiméus. Onder meer werden zes zomerconcerten georganiseerd. Dit jaar is er in juli en augustus opnieuw een concertreeks.

De Maartenskerk, een rijksmonument, stamt uit de 12e eeuw. De vriendenstichting heeft een tweeledig doel: naast financiële middelen verzamelen voor het onderhoud is dat het organiseren van culturele activiteiten in het kerkgebouw. „Daardoor krijgt de Maartenskerk een nog bredere functie in de Doornse gemeenschap”, aldus Lagendijk.