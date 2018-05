Stichting voor evangelisatie Congo

Voor evangelisatiewerk in Bukavu, een stad in het oosten van Congo, is een nieuwe stichting in het leven geroepen.

De stichting ”Een getrouw Woord voor Bukavu” richt zich op het verzorgen van Bijbels onderwijs –overeenkomstig de drie reformatorische belijdenisgeschriften– aan jongeren en volwassenen in de stad.

Dat onderwijs zal voornamelijk op afstand gegeven worden via internet en sociale media door evangelist Sjaak van Rijssel.

Het echtpaar Van Rijssel werkte vier jaar voor de stichting Kimon in Bukavu. Van Rijssel was betrokken bij de opvang van en onderwijs aan straatjongeren en evangeliseerde er onder kinderen, jongeren en oorlogsslachtoffers.

Gemeentevorming

Nadat zijn contract met Kimon in maart was afgelopen, zocht Van Rijssel naar mogelijkheden om het evangelisatiewerk in Congo voort te zetten, verklaart Otto van de Breevaart jr., secretaris van de stichting. „Het is zijn wens om de gevormde groepen christenen te begeleiden naar meer zelfstandigheid.”

De stichting is niet bevoegd tot gemeentevorming en heeft dat ook niet als eerste doel, aldus Van de Breevaart. „Het bestuur staat open voor gemeentevorming als een predikant in de regio of een kerkelijke organisatie hieraan wil meewerken. Op voorwaarde dat onze identiteit gehandhaafd blijft en zo nodig ook onze zelfstandigheid.”

De familie Van Rijssel hoopt medio juni terug te keren naar Nederland.

Ze zullen dan voor de nieuwe stichting op afstand leidinggeven aan het Bijbels onderwijs en enkele keren per jaar afreizen voor conferenties en seminars.

Het bestuur hoopt en verwacht dat door middel van de stichting „de gereformeerde leer onder de inwoners van Bukavu mag worden verspreid, tot Gods eer en uitbreiding van Gods Koninkrijk.”

De situatie in Congo is al jaren onstabiel. Verkiezingen zijn al enkele malen uitgesteld en de politieke onrust neemt toe.

Het land kent een hoge criminaliteit en buiten de steden vinden er regelmatig aanvallen plaats door rebellengroepen. De grote steden in Oost-Congo kennen een relatieve rust.

Meer dan 80 procent van de bevolking noemt zich christen. Daarvan is 50 procent rooms-katholiek, en 30 procent protestants, waarvan 3 miljoen leden de Nieuw Apostolische Kerk aanhangen.

