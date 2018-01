Stichting voor behoud dorpskerk Vledder opgericht

In het Drentse Vledder is recent de Stichting behoud Vledderkerk opgericht. „De kerk is van het dorp”, zegt bestuurslid Sybrand Metz.

Het tweeduizend inwoners tellende dorp bezit een middeleeuwse kerk die aan een verbouwing toe is. De hervormde gemeente wil de kerk een multifunctioneel gebruik geven. Dit betekent dat een verhoogd zitgedeelte weg moet en dat de onpraktische voetverwarming moet verdwijnen. Er komt vloerverwarming en er worden nieuwe toiletten en een keukentje geplaatst.

„De deuren gaan open naar het dorp”, zegt Metz. „Daar heeft iedereen belang bij. De kerk is van het dorp en is gezichtsbepalend voor het dorp. Ze vormt de levende historie van vele generaties mensen uit Vledder. Alle dorpsbewoners moeten van het kerkgebouw gebruik kunnen maken, niet alleen voor de zondagse diensten maar ook voor concerten en vergaderingen.”

Eind vorig jaar is de Stichting behoud Vledderkerk opgericht. Het doel is om financiële middelen te vinden voor het behoud van het kerkgebouw. In het voorjaar start een actie om donateurs te werven.

De hervormde gemeente Vledder blijft eigenaar van het kerkgebouw. De gemeente is in federatie met de gereformeerde kerk van Nijensleek. Beide gemeenten hebben dezelfde predikant. Af en toe zijn er gezamenlijke diensten. De zondagse diensten worden ’s winters door 40 à 50 mensen bezocht. In de zomer kan dat aantal verdubbelen.