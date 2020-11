Stichting Timotheos beëindigt dienstverband financieel directeur

Het bestuur van de Stichting Timotheos heeft het dienstverband met J. W. Akster, financieel directeur in Malawi, beëindigd.

Dat maakte het bestuur zaterdag bekend in een persbericht. De beëindiging vond plaats in „goed overleg”, schrijft het bestuur, en gaat in op 1 januari 2021. Het bestuur „dankt Akster voor het vele werk dat hij voor de stichting heeft mogen doen.” Het bestuur geeft verder geen toelichting op de reden voor de beëindiging van het dienstverband.

Akster werkte sinds 2011 als veldwerker en financieel directeur in Malawi voor Stichting Timotheos. De stichting verleent in het land hulp aan armen en wezen.

In april werd Akster gearresteerd op verdenking van ongewenste seksuele contacten met jonge mannen in ruil voor geld of hun baantje. Hij kende de mannen vanuit het werk op het terrein van Timotheos. Binnen enkele dagen volgden meer aanklachten, in totaal van negen mannen, allen werknemers of studenten. Hij kwam op borgtocht vrij maar werd in september opnieuw gearresteerd, nu op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Er is nog geen uitspraak gedaan in deze rechtszaken. De aanklachten leidden tot spanningen in het bestuur van stichting Timotheos.