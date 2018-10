Stichting stopt met exploitatie Grote Kerk Den Haag

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt per 1 januari 2019 met de exploitatie van de Grote Kerk in Den Haag. „Om de eeuwenoude kerk succesvol te kunnen exploiteren, is regulier groot onderhoud van het monument van cruciaal belang.”

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk (SFBGK) en de protestantse gemeente ’s-Gravenhage (PGG), eigenaar van de Grote of Sint-Jacobskerk, hebben onlangs aangegeven geen wezenlijke financiële bijdrage te zullen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van de kerk, aldus Stichting Grote Kerk in een verklaring. „Hierdoor ziet SGK zich helaas genoodzaakt af te zien van een nieuwe gebruiksovereenkomst met de PGG.”

SGK exploiteert de Grote Kerk sinds 1982. Met de opbrengsten financiert ze het dagelijks onderhoud van het gebouw. Groot onderhoud werd tot 2016 bekostigd met overheidssubsidie en geld uit de speciaal daartoe opgerichte stichting SFBGK. „Na een beleidsverandering werden de gelden echter gehalveerd en eigenaar PGG gaf aan geen financiële bijdrage te kunnen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van het monument. SGK acht het onmogelijk om de kerk in goede staat te houden en te exploiteren als er geen groot onderhoud en renovatie plaatsvinden. SGK zal daarom geen nieuwe gebruiksovereenkomst aangaan met de PGG.”

De protestantse gemeente ’s-Gravenhage en Stichting Orgelconcerten Grote Kerk beraden zich nog op de gevolgen van deze stap.