Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ziet inkomsten stijgen

De inkomsten van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden zijn vorig jaar met 3,9 procent gestegen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018 dat de stichting deze week publiceerde.

In totaal ontving de stichting vorig jaar 670.200 euro. In 2017 ging het om 644.600 euro. „Het aantal gevers neemt de laatste jaren af, het gemiddelde bedrag ligt aanzienlijk hoger”, meldt het jaarverslag.

De stichting, die dit jaar haar 20-jarig bestaan viert, verleent materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Dit vertaalt zich in steun aan gemeenten en voorgangers, toerusting en diaconale projecten in Israël en voorlichting in Nederland. Sinds 1 januari van dit jaar is Herbert Bulten directeur. Hij is de opvolger van ds. A. Jonker.