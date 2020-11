Stichting Stéphanos lanceert eigen webshop

Stichting Stéphanos heeft een eigen webwinkel gelanceerd waarop fotokaarten verkocht worden. Dat meldde de stichting eerder deze maand.

De stichting had al langer de wens om een webshop met fotokaarten op te starten. Vanwege corona is de ontwikkeling van een onlinewinkel echter in een stroomversnelling terecht gekomen.

De webshop wordt bijgehouden door vrijwilligers van de Stéphanos-werkgroep in Genemuiden. Zij maken en distribueren de fotokaarten zelf. De werkgroep verkoopt jaarlijks zo’n 30.000 exemplaren door het hele land. De kaarten zijn verkrijgbaar in winkels, bij vrijwilligers, thuisverkooppunten en nu dus ook online.

De webwinkel heeft een assortiment van ruim 800 foto- en kerstkaarten, die allemaal een euro per stuk kosten. De opbrengst gaat volledig naar het werk van Stéphanos.

De stichting geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie in Malawi en Zambia. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met „de Bijbel in de hand.” Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie.