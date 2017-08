Stichting roept op tot „behoud” Grote Kerk Hoogeveen

In Hoogeveen is ophef ontstaan over de toekomst van de Grote Kerk. De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Hoogeveen is bezig de kerk te verkopen aan een particuliere ondernemer. Meer dan 750 leden van de gemeente, vertegenwoordigd in de Stichting Behoud Grote Kerk Hoogeveen, hebben hier bezwaar tegen aangetekend.

Vorige week heeft de stichting een brief gestuurd aan de algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Daarin wordt gesteld dat de verkoop van de kerk „geen goede zaak is.”

De stichting doet een beroep op kerkenraad en rentmeesters „om na te denken over de gevolgen van de verkoop.” Ze vraagt hun dringend „onze prachtige Grote Kerk” te behouden voor kerkelijk gebruik en de verkoop aan een particuliere ondernemer te stoppen. Volgens de stichting is de verkoop financieel gezien niet noodzakelijk. „De vermogenspositie van de protestantse gemeente Hoogeveen is ruim voldoende om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien.” De stichting beklaagt zich niet gehoord te worden door de kerkenraad en spreekt van „onbehoorlijk bestuur” omdat de kerkenraad weigert in gesprek te gaan.