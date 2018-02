Stichting Predik het Woord Hoorn verbreedt bestuur

De stichting Predik het Woord uit Hoorn wil met het toevoegen van nieuwe bestuursleden de achterban verbreden.

Dat meldt secretaris A. Riezebos in het vrijdag verschenen Contactblad van de stichting. Tot nu toe bestaat het bestuur van Predik het Woord alleen uit leden van hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Binnenkort treedt ook ds. A. A. F. van de Weg, hersteld hervormd predikant in Abbenbroek, toe tot het bestuur. Daarnaast zoekt de stichting nog een bestuurslid die afkomstig is uit de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De stichting heeft een evangelisatiepost in Hoorn. Evangelist is Albert van Bragt.