Stichting Philippus breidt uit naar de Filipijnen

Stichting Philippus breidt haar werk uit naar de Filipijnen. De stichting is daartoe een samenwerkingsverband aangegaan met een Nederlandse vriendenvereniging rondom een jonge Filipijnse zendingswerker, meldde Philippus onlangs.

Het doel is om evangelisatie- en hulpverleningswerk in de sloppenwijken te ondersteunen en zo mogelijk uit te breiden, aldus voorzitter Kees Moerman. Philippus werd in 2018 opgericht. Momenteel worden er, behalve in de Filipijnen, projecten in Peru, Bangladesh en op Curaçao gefaciliteerd.