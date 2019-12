Stichting Kom over en help benoemt twee bestuursleden

Stichting Kom over en help heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd.

Met de benoeming van Jaap van Dam (54) uit Woudenberg en Ellen van de Hil (57) uit Sliedrecht, is het bestuur van de stichting weer op volle sterkte, meldt De Waarheidsvriend, orgaan van de Gereformeerde Bond, deze week. Van Dam is zelfstandig communicatieadviseur. In zijn vrije tijd heeft hij zich ingezet als voorzitter van een werkgroep die actief is in Moldavië, een van de landen waar de stichting kwetsbare kinderen steunt.

Van de Hil heeft veel ervaring in ontwikkelingswerk en noodhulp opgedaan bij onder meer Open Doors. Momenteel is zij programmamanager bij het Leger des Heils. In het verleden heeft Van de Hil voor een korte periode noodhulp verleend voor Kom over en help in Albanië.

Beide nieuwe bestuursleden zijn belijdend lid van een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.